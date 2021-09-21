Üye Girişi
Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor

21.09.2021 16:59
Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; E-Belediye Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi; E-Belediye Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmaları kapsamında Akşehir Belediyesi'nde 6 aylık süreç için 15 gence de istihdam sağlandı.

Akşehir Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Belediyemiz vatandaşlarımıza her zaman en hızlı en güvenilir hizmetleri verebilmek adına teknolojik olarak bilgi sistemlerini güncel tutmakta ve mevzuatta yapılan gelişmeleri çok yakından takip etmektedir. Bu sebeple Resmi Gazetede 10 Mart 2018 tarihinde 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince bu konuda öncü belediye olarak İçişleri Bakanlığınca geliştirilen ve belediyelere ücretsiz olarak kullanımına açılan E-Belediye Bilgi Sistemine dahil olmuştur. Bu sistemle birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha güncel olarak hizmet verebilmek için şehrimiz sınırlarındaki tüm mahallerimizde kurduğumuz Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme ekibimizle mevcut yapıların ve yeni yapıların saha çalışması ile yeniden kayıt altına alınması beyan tabanlı çalışan sistemlerimizin daha doğru ve daha güvenilir olması sebebiyle envanter tabanlı sisteme aktarılması için veri girişlerinin yapılması sağlanmıştır. Bu şekilde tüm verilerimiz daha güncel ve daha sağlıklı ve numarataj tabanlı olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca bu projemizin tamamlanması ile birlikte Akşehir İlçe Tapu Müdürlüğümüz ile protokol yapılmış olup vatandaşlarımızın rayiç değeri için Belediyemize gelmeden Tapu Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlaması için dijital ortamda web servis bağlantısı açılmıştır. Bu kapsamda Belediyemizde 6 ay süre ile çalıştırılmak üzere mülakat ve uygulamalı sınav ile 15 Akşehirli genç istihdam edilerek bu çalışmalar yapılmış ve çalışmalarımızda son aşamaya gelinmiştir" dedi. - KONYA

Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor
Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika

Mersin'in 16:58 Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini öne sürdü 16:26 Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini öne sürdü Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu 16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor

Son Dakika Haberleri
16:41 Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
16:11 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
16:07 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST'in gözdesi oldu
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
15:45 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi
15:28 F.Bahçe'den kapı dışarı edilen Frey, Belçika'da gol krallığına gidiyor
15:17 Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor
Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi         
16:59
Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok         
16:41
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi         
16:02
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 17:03:34. #1.11#
SON DAKİKA: Akşehir Belediyesi Emlak Envanteri Veri Hazırlama ve Güncelleme çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement