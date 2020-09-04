Akşehir Belediyesi engelli vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Akşehir Belediyesi tarafından "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamında engelsiz yaşam için ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü engelli aracı dağıtıldı.

Akşehir Belediyesinin öncülüğünde Hollanda'da yaşayan Akşehirliler ve Akşehirli hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen araçların dağıtımı, Akşehir Yarenler Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, engelli vatandaşlar, aileleri ve hayırseverler katıldı.

Belediye Başkanı Akkaya, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak bugüne kadar birçok kez engelli aracı dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada 50 hemşehrimize araçlarını teslim edeceğiz. Kalan 34'ü de isimleri belli olan hemşehrilerimizin evlerine götürülüp teslim edilecek. 2014'ten bu yana bugün dağıtılanlar hariç 165 akülü araç dağıtımımız oldu. Ayrıca 137 de tekerlekli sandalye dağıtımımız oldu. 2020 yılı programımızda da Hollanda'dan 84 az kullanılmış akülü araç getirdik. Bunların 30'unu belediyemiz, 28'ini ise Hollanda'da yaşayan Akşehirli hemşehrilerimiz, 26'sını ise Akşehir'deki hemşehrilerimiz finanse etti."

Kaymakam Kurnaz ise Akşehir'de güzel ve hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kurnaz, engelli vatandaşların sıkıntılarını gidermek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Erdem de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz büyük bir toplum olarak, engellisiyle, sağlıklısıyla, hep birlikte ülkemizi geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.

Dağıtıma koltuk değnekleri, manuel araçları ya da ailelerinin kucaklarında gelen engelli vatandaşlar ise akülü araçlarına kavuştukları için büyük sevinç yaşadı.