Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı - Son Dakika
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Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sokaklardaki kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakıyor.

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Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sokaklardaki kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakıyor.


Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki kuşlar ile sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor.


Uygulama hakkında bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak her sene olduğu gibi yine hayvanlarımızın beslenmesi için yem ve mama bırakıyoruz. Kuşlarımız için yem türlerimizi serptik. Köpek ve kedilerimiz içinde mama, ekmek ve et bıraktık. Allah'a hamdolsun ki, kurtlar içinde bir vakıf kurmuş, onları düşünen bir ecdadın torunlarıyız. Soğuk kış günlerinde sokaktaki canlıların aç ve susuz kalmamaları için temizlik işleri müdürlüğümüz tarafından çalışmalar yapılıyor. Kış mevsimi itibariyle soğuk hava ve kar yağışlarında sokaklarda kalan hayvanlarımız için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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