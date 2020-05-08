Akşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilaçlama çalışmalarına başladı.

Akşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, larva mücadelesi ile gübrelikler ve suluklarda oluşabilecek larvaların kaynağında etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Vatandaşların yaşam standardını olumsuz etkilememesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da haşereyle mücadele çalışmalarının Mayıs ayında başladığı ve Kasım ayının sonuna kadar devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşlardan da haşereyle mücadele çalışmasına katkı sağlamaları amacıyla özellikle gıda artıklarını poşetlemeden atmamaları ve çöpleri poşetleyip çöp konteynerlerine bırakmaları istenildi.