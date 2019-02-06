Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi Kanser Taramalarında Farkındalığı Artırmayı Hedefliyor

Akşehir Belediyesi Kanser Taramalarında Farkındalığı Artırmayı Hedefliyor

1 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan 'Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü' ile, vatandaşların kanser taramalarında farkındalığını artırmak ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Akşehir Belediyesi Kanser Taramalarında Farkındalığı Artırmayı Hedefliyor, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan 'Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü' ile, vatandaşların kanser taramalarında farkındalığını artırmak ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda 30 Ocak tarihinde Akşehir Belediyesi ile Akşehir Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Konuyla ilgili bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığına değinerek, belediyelerin insanın doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet verdiğini belirtti. Başkan Akkaya, "Belediyemiz ile Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğümüz arasında Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü imzalayıp, değerli hemşehrilerimizin kanser taramalarında farkındalığını artırmak ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Şubat ayından itibaren merkezden uzak mahallelerimizdeki kanser tarama hedef nüfusuna dahil olan hanım kardeşlerimizin Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ve Akşehir Devlet Hastanesinde taramalarının yapılabilmesi için Belediyemiz tarafından ulaşımlarını sağlıyoruz. Amacımız sağlık alanında da hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Yapılan protokol gereğince merkeze uzak mahallelerdeki 30-65 yaş arası kadınlar HPV DNA Testi (rahim ağzı kanser taraması), 40-69 yaş arası kadınlarda mamografi çekimi için Akşehir Belediyesi tarafından sağlanan araçlarla gerekli sağlık kurumlarına taşınacak. Taraması ve testleri yapılan kadınlar daha sonra yine Akşehir Belediyesi tarafından sağlanan araçla tekrar mahallelerine bırakılacak.

Bu kapsamda ilk olarak Çamlı Mahallesinden 12 kadın gerekli taramalar ve testler için Akşehir Belediyesinin sağladığı araçla mahallelerinden alınıp İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Akşehir Devlet Hastanesindeki gerekli tahlil ve taramalarının ardından tekrar araçla mahallelerine bırakıldı. Yapılan protokol gereğince haftada en az 1 gün olmak üzere 20 vatandaşın taramasının yapılması hedeflenmekte. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

Konya, Akşehir, Güncel
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