Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını Sürdürüyor

Akşehir Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını Sürdürüyor

9 dakika önce

Akşehir Belediyesi, iki gündür devam eden kar yağışının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Akşehir Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Akşehir Belediyesi, iki gündür devam eden kar yağışının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya "ekiplerimiz dün gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla karla mücadele çalışmasını yaparak ara arterler de dahil olmak üzere ilçe genelindeki tüm yollar açmıştır. Ekiplerimiz tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

Konya, Akşehir, Kar, Güncel
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