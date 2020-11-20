Akşehir Belediyesi'nde kış hazırlığı - Son Dakika

Kış aylarında vatandaş ve sürücülerin mağdur olmaması amacıyla Akşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında toplantı yapıldı

Toplantıda şehir merkezi, köy ve kasabalarda kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması, yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıkların yapılması konuşuldu.

Toplantıda, kış şartlarında hastaların hastanelere daha rahat ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması, şehir içindeki kaldırımların temizlenmesi, yolda kalan araç sürücülerine çekici temini ve yolculara sıcak çorba ikramıyla konaklama imkanı sağlanması, anayollarda karayolları şefliği ile koordineli çalışarak yolların açık ve temiz tutulması gibi konular da görüşüldü.

Kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için beslenme noktaları oluşturularak bu hayvanların da olumsuz kış şartlarında beslenebilmeleri ile ilgili çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Akkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bununla bağlantılı olarak 153 personel ve 64 ekipman ile 24 saat görevlerinin başında olacağını belirtti.

Akşehir Belediyesi ise yaptığı açıklamada, yağmur, kar, tipi, buzlanma, sis ve çığ düşmesi nedeniyle mağduriyetlerin yaşanmaması için yerleşim yerlerine uzak mahallelerde hayvancılık yapan vatandaşların, hayvanlarını daha güvenli bölgelere nakletmeleri veya şartlara göre yem stoklamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.