Akşehir Belediyesi maske ve eldiven dağıttı - Son Dakika

Akşehir Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, Yarenler Mahallesi kapalı pazar alanında ve Gazi Pazarı alanında pazar kurulmadan önceki gece tüm pazar yeri dezenfekteli su ile yıkandı.

Ayrıca pazar girişlerine Akşehir Belediyesi tarafından el dezenfektanı stantları kurularak, pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı.



Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve zabıta görevlileri tarafından da her iki pazardaki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı yapıldı. Pazar esnafı ve vatandaşlar dağıtılan maske ve eldivenlere yoğun ilgi gösterdi.

Yarenler Kapalı Pazar alanı ve Gazi Pazarı alanında yine Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da dezenfekte çalışmaları yapıldı.