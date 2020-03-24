Akşehir Belediyesi'nden ağaçlandırma ve budama çalışmaları - Son Dakika

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Akşehir Belediyesi'nden ağaçlandırma ve budama çalışmaları
6 saat önce
Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ilçe genelinde ağaçlandırma ve budama çalışmaları devam ediyor.
Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ilçe genelinde ağaçlandırma ve budama çalışmaları devam ediyor.
Sonbaharda başlayan budama çalışmalarında mevsim itibariyle sona yaklaşılırken, fidan dikimi çalışmalarının da hava şartlarına göre birkaç ay devam etmesi planlanıyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sonbahardan bu yana park, yeşil alan ve orta refüjlerde 350 bin adet lale soğanı, 10 bin adet gül ve 2 bin adet ağaç fidanı dikiminin gerçekleştirildiğini belirterek, gül ve ağaç fidanı dikimlerinin de devam ettiğini ve mevsim şartlarına göre de devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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