Akşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Torunum" projesi - Son Dakika

Akşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Torunum" projesi

02.01.2021 12:09
Akşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Torunum

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Nasreddin Hoca'dan esinlenerek ilçe genelinde doğan bebekler için 'Hoş Geldin Torunum' isimli bir proje hazırladı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Nasreddin Hoca'dan esinlenerek ilçe genelinde doğan bebekler için 'Hoş Geldin Torunum' isimli bir proje hazırladı.

Proje kapsamında ilçedeki devlet hastanesi ve özel hastanede yeni doğan tüm bebeklerin ailelerine içinde bebek doğar doğmaz lazım olabilecek çeşitli malzemelerin bulunduğu çantalı setler armağan edilecek. Erkek bebekler için mavi, kız bebekler için kırmızı olarak hazırlanan çantanın içinde; iç zıbın, dış zıbın, patikli pantolon, eldiven, şapka, battaniye, bebek bezi, ıslak mendil, bebek şampuanı, resim çerçevesi ve belediye başkanının mesajının bulunduğu bir mektup yer alıyor.

Proje, Akşehir'de 2021 yılının ilk bebeği olarak dünyaya gelen Meryem Nisa'nın ailesini ziyaretle start aldı. Özel bir hastanede Özlem ve Fatih Zeybek çiftinin bebeği olarak dünyaya gözlerini açan Meryem Nisa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından hastanede ziyaret edildi. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Serkan Demirdağ, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ve personelinin de eşlik ettiği ziyarette aileye hayırlı olması temennisini sunan Başkan Akkaya, "Bebeğimiz çok şanslı. Yılın ilk günü, Akşehir'in ilk bebeği ve ailenin de ilk bebeği. İnşallah bu şansı ömür boyu devam eder. Allah sağlıcakla büyütmeyi, vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeyi nasip etsin. Bizimde Nasreddin Hocamız adına başlattığımız 'Hoş Geldin Torunum' projemiz var. Meryem Nisa'ya hoş geldin torunum diyoruz. Bu projeyi de yılın ilk günü, ilk olarak Meryem Nisa ile başlatmış oluyoruz. Size içinde çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek bir bebek seti çantası hediyemiz var" dedi.

Başkan Akkaya konuşmasının ardından Meryem Nisa bebeğe hediyesini vererek birde altın taktı. Akşehir'deki her iki hastanede doğan tüm bebekler için bu uygulamanın devam edeceğini belirten Başkan Akkaya, "Doğum yapan annelerimize bu şekilde içinde bebek setinin bulunduğu çantaları vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Meryem Nisa bebeğin babası Fatih Zeybek'in bir hafta sonra askere gideceğini de öğrenen Başkan Akkaya, baba Fatih Zeybek'e de hayırlı teskereler temennisinde bulundu. Başkan Akkaya ve beraberindekiler daha sonra Zeybek Ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı. - KONYA

Akşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Torunum projesi
Akşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Torunum projesi
Akşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Torunum projesi

Nasreddin Hoca, Hisarcık, Akşehir, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akşehir Belediyesi'nden 'Hoş Geldin Torunum' projesi - Son Dakika


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