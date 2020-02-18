Akşehir Belediyesi'nden "sıfır atık projesine" destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir Belediyesi'nden 'sıfır atık projesine' destek - Son Dakika

Akşehir Belediyesi'nden "sıfır atık projesine" destek

6 saat önce

Akşehir Belediyesi sıfır atık projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı.

Akşehir Belediyesi'nden

Akşehir Belediyesi sıfır atık projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı.

Atık cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması ve sıfır atık için yürütülen çalışmalar kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından yaya trafiğinin ve cam atıkların daha yoğun olduğu bölgelere cam şişe toplama kumbaraları yerleştirildi.

Akşehir'in daha temiz ve yaşanılabilir şehir haline gelmesi amacıyla yapılan bu çalışmalar kapsamında Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yerleştirilen kumbaralarda biriken cam şişe ve cam atıklar, belirli zaman aralıklarıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Bu projeyle cam atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçilirken, aynı zamanda da geri dönüşüme kazandırılmasıyla ülke ekonomisine katkı sunulmuş olunacak. Cam şişe kumbaralarının ilerleyen süreç içerisinde şehrin belirli noktalarına yerleştirilmesine devam edeceği bildirildi.

Cam atıkların doğada bin yılda kaybolduğunu ve her türlü geri dönüşüm çalışmasını destekleyip, öncülük etmek istediklerini vurgulayan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları kaydetti:

"Akşehir Belediyesi olarak çevreye olan duyarlılığı artırmak ve Sıfır Atık Projesini etkin hale getirmek için yaptığımız çalışmalarımız devam etmektedir. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce cam kumbaralarını şehrimizin yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere yerleştirdik. Cam atıklarının toplanması ve geri dönüşüm kazandırılması noktasında halkımızın desteğini ve katılımlarını bekliyoruz. Aynı zamanda pilot nokta olarak belirlediğimiz İstasyon Caddemizde kağıt, plastik, cam ve metal gibi geri dönüşebilen malzemelerin atılacağı mavi renkli konteynerleri yer açılma işlemleri bittikten sonra yerleştireceğiz. Halkımızın bu tür geri dönüşebilen malzemeler konusunda çöp kutuları yerine bu kumbaralara atıklarını atmalarını istiyoruz. Böylelikle duyarlı bireyler olarak herkes ekonomimize katkı sağlamış olacak."

Akşehir, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt: Lozan'ı okumak kafi
12 yıl hapis cezası olan eski belediye başkanı, sahte kimlikle yakalandı Dolgu yaptıran genç kızın dudakları şişince doktoruna 250 bin TL'lik dava açtı Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:31:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşehir Belediyesi'nden "sıfır atık projesine" destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]