Akşehir Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Son Dakika

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, ilçe genelinde bulunan 16 besleme noktasına mama ve yiyecekler bırakılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sokaktaki canlara yaz kış demeden sahip çıktıklarını belirtti.

Hz. Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler" sözünü hatırlatan Akkaya, şunları kaydetti:

Bu sözün, insana verilen değerin yanı sıra diğer canlıların da kıymetinin bilinmesi konusunda insanlara örnek olduğunu ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Akşehir Belediyesi olarak biz de sokak hayvanlarımızın özellikle soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış mevsimi itibariyle oluşan soğuk hava ve kar yağışları, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarımız için alınacak küçük önlemlerle onların hayatlarını kurtarmak mümkün olmaktadır. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm hemşehrilerimizin de duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca onları beslemeye devam edecek."