Akşehir Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika

Akşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'na kablosuz internet cihazı yerleştirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz internet hizmetinin başladığını dile getiren Akkaya, "Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan interneti vatandaşlarımıza ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdilik Cumhuriyet Meydanı'nda vermeye başladığımız Wi-Fi hizmet ağını, ilerleyen zamanlarda daha da genişletmeyi planlıyoruz." dedi.