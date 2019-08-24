Akşehir Belediyesi'nin 16. geleneksel sünnet şöleni yapıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 16.'ıncısı gerçekleştirilen geleneksel sünnet şöleninde 52 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.



Akşehir Belediyesi organizasyonunda belediyeye kayıt yaptıran 52 çocuğun sünnetleri geçtiğimiz günlerde doktorlar tarafından yapılarak tamamlanmıştı. Sünnet çocukları ve aileleri için Hıdırlık Mesire Alanında gerçekleştirilen sünnet şölenine AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Akşehir Belediyesi Mehter Grubu'nun gösterisi ile başlayan programda Kuran tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Belediye Başkanı Salih Akkaya, çocukların heyecanını birlikte paylaştıklarını söyledi. Akkaya, Akşehir Belediyesi olarak 16 yıldır bu sünnet şölenini tertip ettiklerini ve bunun artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "2004 yılında başlattığımız bu sünnet şölenlerinde bu yılki çocuklarımızla birlikte toplam bin 235 çocuğumuzu sünnet ettirdik. İnsan hayatında en önemli evrelerden biri de tabi ki bu sünnet merasimi. Bu noktada Akşehir Belediyesi bu yavrularımızın bu önemli günlerine iştirak ediyor, bu heyecanlarını birlikte paylaşıyoruz" dedi.



AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'de sünnet şöleninin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugün yavrularımız küçük düğünlerini yapıyorlar. Allah inşallah onlara büyüdüklerinde güzel evliliklerde nasip etsin. Bu yavrularımız inşallah vatanına, milletine bayrağına bağlı olarak yarın bu ülkenin bekçileri, yöneticileri ve idarecileri olacaklar. 16 yıldır aksatmadan devam eden bu güzel sosyal proje için belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından sünnet çocuklarına protokol üyelerince hediye kol saatleri ile Kızılay'ın hediye ettiği elbiseler verildi. Daha sonra protokol üyeleriyle sünnet çocukları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Çeşitli ikramların yapıldığı çocuklar aileleri ile birlikte müzik eşliğinde eğlendi. - KONYA