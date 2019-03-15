Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi'nin Yaşlılara Yönelik Çalışmaları Sürüyor

Akşehir Belediyesi'nin Yaşlılara Yönelik Çalışmaları Sürüyor

41 dakika önce

Akşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, yaşlıların ev temizliği ve bakımını sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi'nin Yaşlılara Yönelik Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Akşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi, yaşlıların ev temizliği ve bakımını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, belediyecilikte insanların doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet verildiğini belirtti.

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliğini, saç tıraşlarını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Özellikle yaşlılar haftasına gireceğimiz bu günlerde yaşlı insanlarımıza sahip çıkmalı, onların hayatını kolaylaştırmak için bireyler olarak çalışmalıyız. Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden birisi de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmektir. Bu hizmeti 5 yıldır devam ettiriyoruz. Allah'ın izni, hemşehrilerimizin teveccühü ile görevimize devam etmemiz halinde bu ve buna benzer güzel hizmetlerle yaşlılarımızı ve halkımızı buluşturmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

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