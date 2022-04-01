Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri oyunlarını üniversiteliler için sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri oyunlarını üniversiteliler için sergiledi

01.04.2022 14:14
Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri oyunlarını üniversiteliler için sergiledi

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri, Akşehir KYK Nasreddin Hoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler için özel bir gösteri sunduYurdun yemekhanesinde gerçekleştirilen "Biz bize Moral Gecesi" isimli etkinlikte, Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu tarafından kısa bir müzik dinletisi sunuldu.

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri, Akşehir KYK Nasreddin Hoca Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler için özel bir gösteri sundu

Yurdun yemekhanesinde gerçekleştirilen "Biz bize Moral Gecesi" isimli etkinlikte, Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu tarafından kısa bir müzik dinletisi sunuldu.

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri'nin gösterisi öncesi Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel tarafından katılımcılara yarenlik kültürü, geleneği ve oyunları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öncel'in konuşmasının ardından gösterilerine başlayan yarenler, üniversiteli gençlerle çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.

Etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir KYK ve Kredi Yurtlar Müdürü Bünyamin Efe, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Kıyıcı ve üniversite öğrencileri katıldı.

YORUMLAR
500
Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı Muş'ta otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı Elazığ'da kaybolan 9 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu dağlık alanda bulundu Elazığ'da kaybolan 9 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu dağlık alanda bulundu

Nasreddin Hoca, oyunlar, Akşehir, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri oyunlarını üniversiteliler için sergiledi - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:20:45. #1.13#
SON DAKİKA: Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri oyunlarını üniversiteliler için sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement