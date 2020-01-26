Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı - Son Dakika
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Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesine bağlı Sıra Yarenleri, Akşehir Kültür Merkezinde sezon açılışı münasebetiyle gösteri düzenledi.

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri sezonu açtı, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesine bağlı Sıra Yarenleri, Akşehir Kültür Merkezinde sezon açılışı münasebetiyle gösteri düzenledi.


Milli kültürümüzün zengin örneklerinden biri olan ve hala yaşamaya devam eden sıra yarenliği geleneğinin başarılı temsilcileri Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri; Akşehir Kültür Merkezinde sezon açılışı münasebetiyle bir gösteri sergiledi. Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu ve Mehter Grubunun müzikleri ile renk kattığı gecede Sıra Yarenleri ve misafirler oyun oynamasıyla birlikte Yaren geleneği oyunları, orta oyunu gösterileri gibi birçok gösterileriyle de izleyenlere keyifli bir gece yaşatırken, yarenler sponsorların desteklediği hediyeleri de çekilişle dağıttı.


Sıra Yarenlerinin programına; Akşehir Belediye Başkan Vekili Selim Aldemir, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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