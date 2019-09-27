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Akşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırmaya devam ediyor

23 dakika önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen projede 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, sahipsiz hayvanlara kısırlaştırma, aşılama, gerekli tıbbi bakımlarını yapma, işaretleme ve alındıkları ortama geri bırakma işlemleri devam ediyor.

Akşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırmaya devam ediyor, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen projede 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, sahipsiz hayvanlara kısırlaştırma, aşılama, gerekli tıbbi bakımlarını yapma, işaretleme ve alındıkları ortama geri bırakma işlemleri devam ediyor.


Sokak hayvanlarının hem vatandaşlara zarar vermesini engellemek hem de kontrol altına almak, sağlıklı olarak yaşamalarına destek vermek için gayret ettiklerini ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "İlçemizdeki sahipsiz hayvanların tıbbi bakımlarının yapılması için Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde çalışmalara devam etmekteyiz. Bu Çalışmada 3 Ayda 250 adet sahipsiz köpek kısırlaştırılmıştır. Kısırlaştırma ile sokak hayvanlarının sayısında azalma sağlandığı için dolaylı olarak onların ve insanların daha sağlıklı yaşaması sağlanıyor. Bu şekilde sokakta yaşayan kedi ve köpeklerden insanlara geçebilecek yüzlerce zoonoz hastalıklarla da mücadele edilmiş oluyor. Ayrıca belediyemiz bu yaz sıcaklarında besleme noktalarına ve su kaplarına sahipsiz hayvanlar için su ve mama desteği de yapmaktadır. Siz duyarlı vatandaşlarımızın da sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi. - KONYA

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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