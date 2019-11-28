Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilçede akan çayı temizledi
Son Dakika Güncel Akşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilçede akan çayı temizledi - Son Dakika

Akşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilçede akan çayı temizledi

6 saat önce

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Gülmece Parkı ile çevresinde akan çayda temizlik yaptı.

Akşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilçede akan çayı temizledi, System.String[]

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Gülmece Parkı ile çevresinde akan çayda temizlik yaptı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı yazılı açıklamada, "Kent genelinde periyodik olarak mıntıka temizlikleri yapıyoruz. Akşehir Gülmece Parkı etrafında bulunan ve şehir merkezinden geçen çayımızın içini haftanın belli günlerinde temizliyorduk. Yaklaşan kış öncesi detaylı bir temizlikle çayımızın içini temizledik. Bu konuda vatandaşlarımızın çevre temizliğine daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çay içine atılan ve doğada kaybolması binlerce yılı alan plastik parçalar, poşetler, pet şişeler, cam şişeler ve cam kırıkları ekiplerimizce toplandı. Döküm sahasına belediye araçlarımızla götürüldü. Değerli hemşehrilerimizin çayımızın içine çöp, poşet, pet ve cam şişe gibi maddeleri atmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Başkan Akkaya ayrıca, kış aylarında evlerde yakılan soba ve kalorifer külü atıklarının da çöp konteynerlerinin içine dökülmemesi konusunda vatandaşları uyararak belediye ekiplerinin çöp tenekeleri yanına bıraktığı kül kovalarına boşaltılmasını istedi.

Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi! Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:54:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilçede akan çayı temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]