Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı - Son Dakika
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Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

15.04.2022 12:41
Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede 16 memurun göreve başladığını söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede 16 memurun göreve başladığını söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda toplantıda konuşan Akkaya, yeni göreve başlayan memurlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yegane amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu aktaran Akkaya, şöyle konuştu:

"Bayrağımızın sürekli dalgalanması için gerekli gayreti, ezanlarımızın susmaması için bütün gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu sebeple inşallah Akşehiri'mizde de bu misyonla çalışmaya başlamış olacağız. Burada güzel günler yaşayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Akşehir çok güzel ve şirin bir ilçe. Anadolu'muzun her yeri güzel ama burası daha başka bir güzel. Nasreddin Hoca'nın memleketi, Sultandağlarının eteğinde, kültür hazinesi ve kültür mirasının çok olduğu bir yer. Akşehir'de yaşamakta güzel, hizmet etmekte güzel, bunu bir Akşehirli olarak söylüyorum. Bulunduğumuz yere bir aidiyet bilinci oluşturursak daha başarılı ve mutlu oluruz."

Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı
Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı
Akşehir Belediyesi'nde 16 memur işe başladı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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