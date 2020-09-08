Akşehir Belediyesinden başarılı öğrencilere bilgisayar hediyesi - Son Dakika

Akşehir Belediyesi, üniversite sınavında Türkiye genelinde derece yapan öğrencilere ödül verdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde Eylül ayı olağan Belediye Meclisi toplantısı öncesi gerçekleştirilen ödül törenine, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Meclisi üyeleri, başarılı öğrenciler ve aileleri katıldı.

Üniversite sınavında başarı elde ederek, Türkiye genelinde ilk 3 bin kişi arasına giren 3 başarılı öğrenciye ödül verdiklerini belirten Akkaya "Her sene olduğu gibi ilk 3 bine giren öğrenci kardeşlerimizi ödüllendiriyoruz. Belediye Meclisimiz adına, Akşehir halkımız adına bu gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Akşehir'imizi, Nasreddin Hoca'nın torunlarını bugün olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde temsil etmeye devam ederler." dedi.

Akşehir Belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini aktaran Akkaya, iyi eğitim almış bireylerin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından üniversite sınavında Türkiye 473'üncüsü olarak ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğini kazanan Yunus Emre Keleş'e, Türkiye 1142'ncisi olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Mevlit Şahin'e ve Türkiye 1262'ncisi olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Emine Karakaya'ya notebook bilgisayar armağan edildi.