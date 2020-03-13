Akşehir Belediyesinden dezenfeksiyon çalışmaları - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, koronavirüse (COVID-19) karşı ilçe genelindeki kamu kurum binalarında dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.



Her gün yüzlerce kişinin kullandığı belediye hizmet binası, kaymakamlık, adliye ve çeşitli kamu hizmet binalarında Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; devletimizin koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirleri önceden almasıyla ülke genelinde huzurlu bir ortam olduğuna değinerek "Belediye olarak bizde tedbir ve önleyici eylem planı uygulamaya başladık. Bunun yanı sıra değerli hemşehrilerimiz de kişisel hijyene daha çok dikkat etsinler" dedi.



Vatandaşların panik havası yaşamadan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini isteyen Başkan Akkaya, "İlçemiz genelindeki tüm resmi kamu kurumlarımızda dezenfeksiyon çalışmasına başladık. Tüm okullarımızda da ekiplerimiz tarafından dezenfeksiyon çalışması yapılacaktır. Vatandaşlarımızda kişisel hijyenine dikkat etmeleri ile bu dünya çapındaki salgını atlatacağız inşallah" diye konuştu.



Bu arada Akşehir Belediyesi ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Akşehir Kültür Merkezi'nde ve Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan programlar da ileri bir tarihe ertelendi. - KONYA