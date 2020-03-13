Akşehir Belediyesinden dezenfeksiyon çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir Belediyesinden dezenfeksiyon çalışmaları - Son Dakika

Akşehir Belediyesinden dezenfeksiyon çalışmaları

6 saat önce

Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelindeki kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Akşehir Belediyesinden dezenfeksiyon çalışmaları, System.String[]

Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelindeki kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Her gün yüzlerce kişinin kullandığı belediye hizmet binası, kaymakamlık, adliye ve çeşitli kamu hizmet binalarında Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; devletin gerekli tedbirleri önceden almasıyla ülke genelinde huzurlu bir ortamın bulunduğunu belirterek, "Belediye olarak bizde tedbir ve önleyici eylem planı uygulamaya başladık. Bunun yanı sıra değerli hemşehrilerimiz de kişisel hijyene daha çok dikkat etsinler." dedi.

Vatandaşların panik havası yaşamadan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini isteyen Akkaya, "İlçemiz genelindeki tüm resmi kamu kurumlarımızda dezenfeksiyon çalışmasına başladık. Tüm okullarımızda da ekiplerimiz tarafından dezenfeksiyon çalışması yapılacaktır." diye konuştu.

Bu arada Akşehir Belediyesi ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Akşehir Kültür Merkezi'nde ve Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan programlar, önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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