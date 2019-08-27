Son Dakika Haberleri: Akşehir Belediyesinden Kur'an Kursu öğrencilerine havuz ödülü
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Akşehir Belediyesinden Kur'an Kursu öğrencilerine havuz ödülü

20 dakika önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Yaz Kur'an Kursuna katılan öğrencileri yüzme havuzu ile ödüllendirdi.

Akşehir Belediyesinden Kur'an Kursu öğrencilerine havuz ödülü, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Yaz Kur'an Kursuna katılan öğrencileri yüzme havuzu ile ödüllendirdi.


Kur'an Kursuna katılan 287 öğrenci Akşehir Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü önderliğinde yüzme havuzundan yararlanma imkanı buldu. 10 gün süren etkinlikte erkek öğrenciler erkekler gününde, kız öğrenciler de bayanlar gününde havuzdan yararlandı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Yaz Kur'an Kurslarımıza katılan öğrencilerimizi belediyemize ait olan Sağlıklı Yaşam Merkezi yüzme havuzu ile ödüllendirmek istedik. Değerli yavrularımızın dini bilgilerini öğrenirken sportif gelişimlerine de katkı sağlayıp, onların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri en büyük temennimizdir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın milli ve dini değerlere sahip bir şekilde, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle bu ülkeyi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine en iyi şekilde taşıyacaklarından şüphemiz yoktur" dedi. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:19 Kaynak: İHA
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