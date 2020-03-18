Akşehir Belediyesinden mağdur geçici tarım işçilerine yardım - Son Dakika

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Akşehir Belediyesinden mağdur geçici tarım işçilerine yardım
7 saat önce
Akşehir Belediyesi, Şanlıurfa'dan çalışmak üzere Akşehir'e gelen, kar ve soğuk hava nedeniyle mağdur duruma düşen geçici tarım işçilerine yardım etti.
Akşehir Belediyesi, Şanlıurfa'dan çalışmak üzere Akşehir'e gelen, kar ve soğuk hava nedeniyle mağdur duruma düşen geçici tarım işçilerine yardım etti.
Karabulut Mahallesi'ne çalışmak üzere gelen 3 haneden 20 kişilik geçici tarım işçisi; havaların soğuması, kar ve dondan dolayı mağduriyet yaşayınca, bu kişilerin yardımına Akşehir Belediyesi koştu.
Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından mağdur geçici tarım işçisi ailelere kömür, odun ve çocuklarına kıyafet yardımında bulunulurken, Kızılay Akşehir Şubesi tarafından da battaniye yardımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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