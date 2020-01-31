Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif - Son Dakika

Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif

6 saat önce

Hakkari Çukurca'da yol kontrol uygulaması noktasında meydana gelin silah kazasında yaralandıktan sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif, System.String[]

Hakkari Çukurca'da yol kontrol uygulaması noktasında meydana gelin silah kazasında yaralandıktan sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Mevlid-i Şerif okutuldu.


2019 Aralık ayında Hakkari ili Çukurca ilçesinde Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında yaralanarak kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Akşehir Belediyesi ve Akşehir Müftülüğü organizasyonuyla Mevlid-i Şerif okutuldu.


Şehit Recep Özmen'in Meydan Mahallesi'ndeki baba evinde okutulan Mevlid-i Şerife; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, bazı kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen ve tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından Akşehir Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapılarak mevlid şekeri dağıtıldı. - KONYA

Jandarma, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı
Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi Ölümcül koronavirüs hızla yayılıyor! İsveç'e de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:04:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşehir Belediyesinden Şehit Özmen İçin Mevlid-i Şerif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]