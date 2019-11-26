Akşehir Belediyesinden

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Şehri Beyza Gençlik Derneği tarafından hanımlar için Yerinde Tarih etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında Akşehir'deki tarihi ve kültürel yerler gezilerek bu yerler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Nasreddin Hoca Meydan'ından başlayan etkinlik kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Arasta, İplikçi Cami, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Ulu Cami, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Ferruhşah Mescidi ve Tarihi Kilise gezileri yapıldı. Gezi güzergahındaki tüm tarihi ve kültürel yerler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilirken gezi sonrası Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile de etkinlik değerlendirilmesi gerçekleştirildi.



Başkan Akkaya, "Belediyemiz ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneğimiz ile hanımlarımız ve annelerimiz için yerinde tarih isimli bir etkinlik düzenledik. İstedik ki Akşehirimizde yaşayan herkes bu şehrin güzelliklerini yerinde görsün, bu yerler hakkında detaylı bilgi sahibi olsun. Bu kapsamda buna benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA