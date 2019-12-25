Akşehir Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüler hatim duası yaptı - Son Dakika

Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 16 hatim tamamlanarak görev yapan asker ve polisler için dua edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin oluşturduğu koronun ilahiler okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen tutuklu ve hükümlülere belgeleri verildi.



Yapılan hatim duasının ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, "Biz bugün burada rahat nefes alıyorsak bu birileri nefessiz kaldığı içindir. Şu anda ülkemiz içinde ve dışında, bölünmez bütünlüğümüz için mücadele eden tüm vatan evlatlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Düzenlenen etkinliğe Akşehir Kaymakam Vekili Ilgın Kaymakamı Y. Fatih Kadiroğlu, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Başarı, Akşehir Adliyesinde görevli diğer Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, İlçe Müftü Vekili Ali Güngör, Kurum Müdürü Erdal Körlek, Kurum 2. Müdürleri, tutuklu ve hükümlüler katıldı.