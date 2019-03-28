Akşehir Cumhur İttifakı Seçim Ziyaretlerini Sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akşehir Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda esnaf, kıraathane ve ev ziyaretlerine devam eden Cumhur İttifakı heyeti yoğun ilgi görüyor. Gazi Mahallesi'ndeki kıraathane ziyaretinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Akşehir İlçe Genel Sekreteri Serdar Aytaç, "Vatandaşlarımız 31 Mart günü gerekeni yapacak ve hainlere asla prim vermeyecektir. Akşehir'de bir muhalefet adayı çıkmış diyor ki 'onu yapacağım, şunu yapacağım' hangi bütçe ile yapacaksın? Kimin desteği ile yapacaksın? Büyükşehir'in desteği olmadan, Ankara'nın desteği olmadan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin desteği olmadan Allah aşkına gerçekler ortadadır. Sen nasıl adım atacaksın ve bu şehri nereye götüreceksin?" dedi.



AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ise, "Usta olarak gelmiş bir belediye başkanı 5 sene memleketimize hizmet etti. Birçok projeye imza attı. O sokak Sağlıklaştırma çalışmalarımız, Yarenler Mahallemizdeki kapalı pazarımız, Arastamız, Dudu Kadın Çarşımız, kaymakamlık binamızın yenilenmesi, emniyet müdürlüğü, SGK binası, kültür merkezimiz 1 tane idi şimdi 2 tane oldu. Ağız ve Diş sağlığı merkezimiz hepsi 17 yıl içerisinde yapıldı. Bundan sonra da Akşehirimize hizmetler yağmaya devam edecektir" diye konuştu.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, "Ne diyor liderlerimiz; beka için, milli karar, cumhur için İstikrar diyorlar. Bizde Cumhur İttifakı olarak inşallah bu seçimlere gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'ın izniyle anketlerimiz gayet güzel. 5 yıl önce üçlü ve güçlü olalım diye birlikte yola çıktık. Sizlerden bu sloganla destek istedik. Allah razı olsun bize destek verdiniz, inandınız, güvendiniz. Bu görevi emanet ettiniz. Bizde 5 yılda sizleri mahcup etmedik, Allah'a şükürler olsun çalıştık ve gayret ettik. Büyükşehirimizin imkanlarını, hükümetimiz imkanlarını arkamıza alarak Akşehir'imiz 568 Trilyonluk bir yatırımla buluşturduk. Daha da ötesi Avrupa Birliğinden hibe fonlarından yatırım alarak projeler gerçekleştirdik. Bu seçimde bize vereceğiniz destek çok önemli. Buradan alacağımız yüksek bir oy oranı bizim büyükşehirden, bakanlıklardan yatırım koparmamız konusunda elimizi güçlendirecektir. Bu bir yerel seçim ama bu seçimi sadece yerele hapsetmek doğru değil. Bu seçimin çok büyük yankıları var. Türkiye içinde yankıları var, yurt dışında yankıları var. Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlere fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı. - KONYA

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