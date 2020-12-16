Akşehir'de 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi inşaatının büyük kısmı tamamlandı - Son Dakika

Akşehir'de 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi inşaatının büyük kısmı tamamlandı

16.12.2020 13:55
Akşehir'de 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi inşaatının büyük kısmı tamamlandı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Akşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Akşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

Tesiste incelemelerde bulunan Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Salih Akkaya, çalışmalar hakkında Belediye Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar'dan bilgi aldı.

Kurnaz, Akşehir Belediyesinin geri dönüşüme yaptığı katkıların önemine dikkati çekerek, "Bu tesiste cam, kağıt, metal, giysi, mobilya gibi tüm geri dönüşüm sağlayabilecek malzemelerin ilçe merkezinde konuşlandırılan konteynerlerden alınarak, ayrıştırılıp geri dönüşüm firmalarına verilmesini sağlayan bir sistem kurulmuş oluyor. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın geliştirdiği Sıfır Atık Projesi'ne de ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz." dedi.

Akkaya ise tesisin inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık inşaat maliyetinin 1 milyon liralık bölümünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hibe edildiğini aktardı.

Tesisle beraber şehir içerisinde 12 ayrı bölgede buraya lojistik destek sağlayacak mobil atık konteynerleri kurulduğunu anlatan Akkaya, "O konteynerler de 7 bölmeli. Konteynerlerde birikenler buraya getirilecek, ayrıca hemşehrilerimiz telefon ettiği zaman büyük çaptaki geri dönüşüm atıklarını belediye ekiplerimiz buraya getirecek. Bu merkezimizde 13 ayrı bölmede bunlar biriktirilerek, bakanlıktan lisans almış firmalara verilecek ve ekonomiye katkı sağlanacak." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Akşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi inşaatının büyük kısmı tamamlandı - Son Dakika


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