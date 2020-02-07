Akşehir'de 12 okula ilişkin yıkım kararı - Son Dakika
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Akşehir'de 12 okula ilişkin yıkım kararı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 12 okula ilişkin yıkım kararı alındı.

Akşehir'de 12 okula ilişkin yıkım kararı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 12 okula ilişkin yıkım kararı alındı.

Bakanlık tarafından ulaştırılan karar sonrasında harekete geçen Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okul müdürleri ile düzenlenen toplantının ardından veliler de konuyla ilgili olarak bilgilendirildi.

Birden fazla binada eğitim veren ve bu blokların tamamının sakıncalı bulunmadığı okullarda, yıkımı yapılacak olan bloktaki öğrencilerin, aynı okulun diğer bloklarında eğitim öğretime devam etmeleri sağlanırken, binaların tamamının yıkılacağı okullardaki öğrencilerin ise başka okullara aktarımlarının yapılmasına karar verildi.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ivedilikle yapılan planlama, Akşehir Kaymakamlığına vekalet eden Tuzlukçu Kaymakamı Talha Altuntaş'a sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, çocukların risk altında kalmamaları için zaman yitirmeden harekete geçtiklerini, yıkımların gerçekleştirilip yeni okul binaları yapılıncaya kadar bazı okullarda ikili eğitim yapılacağını, velilerin ve öğrencilerin yeni sürece alışmalarında gereken desteğin verileceğini belirtti.

Topaloğlu, "Önemli olan çocuklarımızın can güvenliğidir. Onları riskli binalarda bulundurmaya devam etmek söz konusu olamazdı. Öğrencilerimize ev sahipliği yapacak olan okullarımızın idarecileri de gereken gayreti gösterip her türlü desteği verecekler." ifadesini kullandı.

Akşehir'de Adsız Şehit Metin Çoban İlkokulu, Çakıllar Hürriyet İlkokulu, Doğrugöz Şehit Turgut Makasçı İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Türkmen İlkokulu, Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, Doğrugöz Namık Kemal Ortaokulu ve Doğrugöz İmam Hatip Ortaokulu, Nasreddin Hoca İlkokulu ek binası, Ortaköy Cumhuriyet İlkokulu, Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldırım İlkokulu'nun B bloğu, Atakent İlkokulu, Atakent Ortaokulu ve Kız İmam Hatip Lisesi yıkılacak.

Okullardaki taşınma işlemleri hafta sonunda tamamlanarak 10 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime başlanacak.

Atakent, Çakıllar ve Ortaköy mahallelerinde bulunan ve taşımalı eğitim gerektiren okullarda eğitime birkaç gün ara verileceği, taşıma ihalesinin yapılarak velilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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