Akşehir'de 200 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağalandırma Günü kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından 200 adet ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

Karabulut Mahallesi'ndeki park ve ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe protokolü ve katılımcılar tarafından çınar, at kestanesi, ıhlamur, çam, dut, katalpa ve süs armudundan oluşan 200 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, bugün etkinlikte 200 fidan diktiklerini belirtti.

2020 yılı sonuna kadar bu alana toplamda 2 bin 20 fidan dikmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkaya, "Karabulut çok sevdiğimiz mahallerimizden bir tanesi. Bu fidanlığa en güzel şekilde sahip çıkacaklarına ve bakacaklarına yürekten inanıyoruz." dedi.

Fidan dikim etkinliğine, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Abdullah Yüksel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Karabulut Mahallesi sakinleri katıldı.