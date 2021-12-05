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Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi - Son Dakika

Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi

05.12.2021 13:05
Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi

Akşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni nesil yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama sistemine geçildi.

Akşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeni nesil yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama sistemine geçildi.

Yeni uygulama kapsamında 50 adet 3 bin 750 litrelik yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerini şehir merkezinde belirli noktalara yayan Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akşehir'in dört bir yanında gece gündüz devam eden temizlik hizmetlerinin daha hızlı, akıcı ve hijyenik olmasını hedefliyor.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya konteynerlerin içinin galvanizli, dışının plastik olduğunu belirterek, "Bu konteynerlerin içinin temizlenmesi konusunda da araç temin ettik. Projemizin maliyeti yaklaşık 2,5 milyon lira. 1,5 milyon lirasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hibe olarak verdi, kalanı da Akşehir Belediyemizin finansmanlarından karşılandı." dedi.

Bu konteynerlerin kapasitesi daha geniş olduğu için araç, eleman ve zaman tasarrufu sağladığını kaydeden Akkaya, yeni konteynerlerin el değmeden çalıştığı için hijyenik olduğuna dikkati çekerek, "Hemşerilerimizden evsel çöplerini çöp poşetlerine koyup poşetlerin ağzını bağlayıp bu yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerin içine atmalarını rica ediyoruz. Çarşı merkezde, ağaç diplerinde, kaldırım kenarlarında esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın çıkarmış olduğu çöpler Akşehir'imize yakışmıyordu. Artık vatandaşlarımızdan en yakın yeni nesil yer üstü çöp konteynerlerine çöplerini götürmelerini rica ediyoruz. Temiz çevre, yeşil doğa ve hijyenik bir ortam için el ele vererek, daha temiz bir Akşehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.???????

Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi
Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi
Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi

Salih Akkaya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşehir'de 3 bin 750 litrelik yeni nesil çöp konteynerleri hizmete girdi - Son Dakika
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