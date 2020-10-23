Akşehir'de 69 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 69 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu karşısındaki uygulama noktasında, Ankara plakalı bir aracın içerisinde koliler olduğunu fark etti.

Araçta yapılan aramada, 69 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Araçta bulunan Yusuf K. ile Suriye uyruklu Ahmat H. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.