Akşehir'de "Akşehir Okuyor Geleceğini Dokuyor" Projesi başladı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, "Akşehir Okuyor Geleceğini Dokuyor" Projesi, yapılan tanıtımla başlatıldı.

Akşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama ve aktarma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasında, kitap okuyan ve bunu alışkanlık haline getiren yeni nesillerin, her zaman geleceği farklılaştırdığını ve bilginin gücünü sağlamlaştırdığını söyledi.

Türkiye'de okuma alışkanlığına sahip kişi sayısının ortalama 40 bin ile sınırlı kaldığını ifade eden Topaloğlu, "Türkiye, kitap okuma konusunda pek çok ülkenin gerisinde kalmış durumda. Japonya'da toplumun yüzde 14'ü, Amerika'da yüzde 12'si, İngiltere ve Fransa'da ise yüzde 21'i düzenli kitap okuyor." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise projenin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile geliştirdiğimiz 'Akşehir Okuyor Geleceğini Dokuyor' projesiyle, edebiyatımızın seçkin eserleri aracılığıyla öğrencilerimizin etkin bir okuma kültürü kazanmasını amaçlamaktayız. Gençlerimize farklı bakış açıları kazandırarak, kitaplardan elde edilen bilgileri en doğru ve en iyi şekilde hayatlarına aksettirebilmelerine olanak sağlayacağız."

Konuşmaların ardından projenin amacı, içeriği ve yapılacak çalışmalar hakkında slayt eşliğinde katılımcılara bilgiler verildi.

Program, halk oyunu ekibi gösterisi ve proje ekibi ile protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Projenin tanıtım programına, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.