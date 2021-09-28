Akşehir'de "AtmaTıkla" Projesi'nde ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı - Son Dakika

Akşehir Belediyesi'nin başlattığı ödüllü geri dönüşüm projesi kapsamında ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı.

Proje kapsamında uygulamayı telefonuna indirerek ilk bildirimde bulunan Mehmet Han Sayın'ın evinden geri dönüşebilen atıklar Akşehir Belediyesi ekiplerince tutanakla teslim alındı.

Yarenler Mahallesi Mumcu Sokak'ta ikamet etmekte olan Sayın'dan 11,5 kilogram kağıt ve 5 kilogram atık pil teslim alındı. Sayın'a teslim etmiş olduğu geri dönüşebilen atıklar karşılığı 1287 puan yüklendi. Sayın, dilerse Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne giderek puanlarını promosyona çevirebilecek ya da teslim edeceği başka atıklar ile puanını yükselterek daha büyük promosyonlar için puanlarını saklayabilecek .

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, proje kapsamında uygulama üzerinden ilk bildirimde bulunan ve geri dönüşüm atıklarını teslim eden Mehmet Han Sayın'a teşekkür etti.

Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu projemiz kapsamındaki ilk bildirim, Mehmet Han Sayın isimli hemşerimiz tarafından yapılmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki projemiz kapsamında tüm değerli hemşerilerimiz bu uygulamayı kullanıp bildirimde bulunacak. Bu sayede de hem çevreye duyarlı olup ekonomiye katkı sağlayacaklar, hem de geri dönüşebilen atıklardan kazandıkları puanlar ile çeşitli promosyonları kazanabilmenin keyfini yaşayacaklar."