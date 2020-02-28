Akşehir'de ballı süt ikramı geleneği devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de ballı süt ikramı geleneği devam ediyor - Son Dakika

Akşehir'de ballı süt ikramı geleneği devam ediyor

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, mübarek Regaib Kandili münasebetiyle ilçe merkezindeki büyük camilerin önünde vatandaşlara ballı süt dağıttı.

Akşehir'de ballı süt ikramı geleneği devam ediyor, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, mübarek Regaib Kandili münasebetiyle ilçe merkezindeki büyük camilerin önünde vatandaşlara ballı süt dağıttı.


Akşehir Belediyesi tarafından, yatsı namazı öncesinde vatandaşlara ballı süt ikramı yapıldı. İplikçi, Ulu, Meydan ve Yunus Emre Cami önünde dağıtılan ballı sütler, özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve Akşehir Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Başarı ile birlikte İplikçi Cami önünde vatandaşlarla sohbet edip, ballı sütlerin tadına baktı.


Akşehir Belediyesi olarak tüm kandil ve dini günlerde gelenek haline gelen ikramlarının devam ettiğine söyleyen Başkan Akkaya, "Mübarek Regaib Kandilimizde de camilerimize gelip ibadetlerini yapan cemaatimize her zaman olduğu gibi ballı süt ikramımızı yaptık. Tüm değerli hemşehrilerimin ve İslam aleminin kandili hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kandil Dağı, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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