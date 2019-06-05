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Akşehir'de bayramlaşma programı

41 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleşen resmi bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, siyasi partiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Türk katılımcıların bayramını tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yapılan ikramların ardından katılımcılar Akşehir Nasreddin Hoca Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret etti. Burada çocukların yoğu ilgisi ve sevgisi ile karşılanan ilçe protokolü tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verilirken Belediye Başkanı Salih Akkaya'da zarf içerisinde tüm çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Başkan Akkaya "Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, yüzlerindeki gülümseme ve temiz kalplerindeki sevgiden daha güzel bir şey yok bu dünyada. Sevgi Evinde kalan, bizlere emanet olan çocuklarımızla kucaklaştık, bayramlaştık ve bayram harçlıklarını verdik" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:28 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Konya, Akşehir, Güncel
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