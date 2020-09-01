Akşehir'de Berberler Odası'nda toplu istifa - Son Dakika

Akşehir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Er, 3 dönemdir birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla birlikte görevi bırakma kararı aldıklarını ve toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Akşehir Berberler Odası Başkanı Ahmet Er, yaptığı açıklamada, Akşehir'de mesleği kalfa olarak yürüten meslektaşlarının sayıca az olduğunu ve yönetimde yer alan arkadaşlarının büyük bir kısmının yalnız çalıştığını belirtti.

Oda Yönetimindeki görevlerini yerine getirirken bir yandan da tek başına çalışıyor olmanın yarattığı zorluklar nedeniyle bu kararı aldıklarını ifade eden Er, görev süreleri boyunca kendilerine sürekli destek olan üyelerine teşekkür etti.