Akşehir'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda açılan Çanakkale Gezici Müzesi, 10 gün ziyaret edilebilecek.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, müzeyi Akşehir'de ağırlamaktan şeref ve gurur duyduklarını belirterek, "Çanakkale Destanı hiçbir Türk vatandaşının unutmaması gereken bir konudur. Çünkü atalarımız dedelerimiz bu vatan, bayrak, millet ve ezanımız için kanlarını, canlarını feda etmişler, şehit olmuşlar, gazi olmuşlar ki bugün biz ülkemizde böyle huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Onun için hiçbir zaman Çanakkale'yi unutmayacağız." diye konuştu.

Geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişin iyi idrak edilmesi gerektiğini vurgulayan Akkaya, "Her zaman uyanık olacağız, çok çalışacağız ve kendi silahlarımızı üreteceğiz ki bütün mazlumların koruyucu ve kollayıcısı olacağız." dedi.

Açılışın ardından öğrenciler müzeyi gezdi.

Açılışa, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.