Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Akşehir'de Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri; Akşehir Şehitliği'nde saat 10.00'da şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Şehitlikteki törene; Akşehir Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe protokolü, askeri ve sivil erkan ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Şehitlikteki anıta Akşehir Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı yaptı. Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz şehitlik defterini imzaladı. Kaymakam Kurnaz'ın defteri imzalamasının ardından şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duanın ardından törene katılan protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra şehitlikteki tören sona erdi. - KONYA

Çanakkale Zaferi, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:51 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:25:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]