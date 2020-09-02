Akşehir'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı ve 13 ayrı suçtan yaklaşık 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, 2009 yılında cezaevinden firar eden ve o tarihten bu yana aranan, hakkında kesinleşmiş 13 ayrı suçtan 11 yıl 21 ay 10 gün hapis cezası, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık olmak üzere 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Selim U. (38) isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Anıt Mahallesi Halis Kırımlı Sokaktaki adrese baskın düzenleyen ekipler, şahsı saklandığı evde yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından Akşehir Cezaevine teslim edildi. - KONYA