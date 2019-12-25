Akşehir'de çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika

Akşehir Belediyesi ana caddeler başta olmak üzere ilçe genelindeki 400 litrelik tüm çöp konteynerlerini değiştiriyor.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince 330 adet yeni konteyner şehir merkezindeki belirli noktalara bırakılırken, Akşehir'in dört bir yanında gece gündüz devam eden temizlik hizmetlerinin de daha hızlı ve temiz olmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz gerçekleştirdikleri kontrollerde kapakları arızalı, tabanlarından su sızdıran çöp konteynerini planlanan değişim programı doğrultusunda yeniliyorlar. Bu kapsamda çöp konteynerlerine ve çöp kovalarına ihtiyaç olan ana arterler, cadde ve sokaklar ile Akşehir'imize bağlanan mahallerde yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Değerli hemşehrilerimizden evsel çöplerini çöp poşetlerine koyup, oluşabilecek koku ve sineklenmelere karşı poşetlerin ağzını bağlayıp çöp konteynerin içine atmalarını istiyoruz. Çöp konteynerlerinin yanına atılan çöpleri kedi köpeklerin dağıtmasıyla Akşehirimize yakışmayan görüntülerle karşılaşıyoruz. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım."