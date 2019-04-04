Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Dış Ticaret Semineri Düzenlendi

Akşehir'de Dış Ticaret Semineri Düzenlendi

1 saat önce

Akşehir Ticaret Odası'nın düzenlediği dış ticaret seminerine 53 firma temsilcisi katıldı.

Akşehir'de Dış Ticaret Semineri Düzenlendi, System.String[]
Akşehir Ticaret Odası'nın düzenlediği dış ticaret seminerine 53 firma temsilcisi katıldı.

Programa, Akşehir'de faaliyet gösteren firmaların yanı sıra Beyşehir Ticaret Odası ve Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası'na üye firmaların temsilcileri de katıldı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü uzmanlarından Ahmet Küçükaslan ve Mehmet Yakıcı katılımcıları, "İhracat Mevzuatı ve Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri" ve "İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları" konularında bilgilendirdi.

Toplam 53 katılımcının yer aldığı seminer soru cevap bölümüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:52 Kaynak: AA

Beyşehir, Akşehir, Güncel
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