Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan uyuşturucu operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Yıldırım Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında 1 gram eroin 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan C.Y. (21), O.Ö. (20), R.K. (24), H.Ç. (24), E. Y. (31) ve M.T. (22) ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ş. (25) ve G.T. (32) Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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