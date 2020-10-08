Akşehir'de e-Twinning ödülleri verildi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde okullarda yürütülen e-Twinning proje çalışmaları kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "e-Twinning 2020 Kalite Etiketi" ödül töreni düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Konya e-Twinning Akşehir İlçe Sorumlusu Cemal Gümüş, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Topaloğlu, e-Twinning kapsamında okullarda çok önemli projelerin yürütüldüğünü belirterek, "Sizleri eğitim adına yaptığınız çalışmalardan ötürü kutlarım. e-Twinning iş birliği yapmak, iletişim kurmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu toplumun bir parçası olmak ve katılımcı okullardan birinde çalışan öğretmen, yönetici olarak bir platformda yer almaktır diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Konya e-Twinning Akşehir İlçe Sorumlusu Gümüş ise ödül alan sorumluları, proje sayısını artırmaya çağırdı.

Konuşmaların ardından, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödülü alan 32 kişiye ödülleri takdim edildi.