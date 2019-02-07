Akşehir'de Ev Yangını
1 saat önce
Akşehir'de çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşehir
'de çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adsız Mahallesi 35617. Sokak'taki Halil İbrahim Akdoğan'a ait tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, maddi hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:17 Kaynak: AA
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