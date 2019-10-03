Son Dakika Haberleri: Akşehir'de göl kenarında devekuşu bulundu
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Akşehir'de göl kenarında devekuşu bulundu

57 dakika önce

Akşehir Gölü kenarında başıboş gezen bir devekuşu bulundu.

Akşehir'de göl kenarında devekuşu bulundu, System.String[]

Akşehir Gölü kenarında başıboş gezen bir devekuşu bulundu.

Akşehir Alanyurt Mahallesi muhtarı Murat Altıntaş Akşehir Gölü kenarında devekuşunu görünce durumu Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.


8. Bölge Müdürlüğü ekipleri Akşehir Alanyurt Mahallesine gelerek Nihat Çetin'den devekuşunu teslim aldı.

Hayvan daha sonra Karatay Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Altıntaş, Alanyurt, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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