Akşehir'de göl kenarında devekuşu bulundu
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Akşehir Gölü kenarında başıboş gezen bir devekuşu bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Akşehir Gölü kenarında başıboş gezen bir devekuşu bulundu.
Akşehir Alanyurt Mahallesi muhtarı Murat Altıntaş Akşehir Gölü kenarında devekuşunu görünce durumu Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri Akşehir Alanyurt Mahallesine gelerek Nihat Çetin'den devekuşunu teslim aldı.
Hayvan daha sonra Karatay Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
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