Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Gözetmen Öğretmensiz Sınav

Akşehir'de Gözetmen Öğretmensiz Sınav

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde Nimetullah Nahçivani İmam Hatip Ortaokulu, gözetmen öğretmensiz sınav yapmaya başladı.

Akşehir'de Gözetmen Öğretmensiz Sınav, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde Nimetullah Nahçivani İmam Hatip Ortaokulu, gözetmen öğretmensiz sınav yapmaya başladı.

Akşehir Nimetullah Nahçivani İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından gözetmen öğretmensiz sınav uygulaması başlattı.

İlk olarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde başlayan sınavsız uygulama, Türkçe dersiyle devam ediyor.

Okul Aile Birliği Umut Doğan, yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın kişisel gelişimleri bizim için önemli. Akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişilik gelişimleri için de uğraş veriyoruz." dedi.

Doğan, "Sayın Bakanımızın çizdiği ufuk doğrultusunda ülkemizi, geleceğimizi, umutlarımızı emanet etmek için güvendiğimiz öğrencilerimize sınavlarda neden güvenmeyelim? Fikrinden yola çıkarak sınavlarımızı artık gözetmen öğretmensiz yapmaya başladık. Öğrencilerimiz kendilerine güvenlerimizi boşa çıkarmadılar. Aynen başlarında öğretmen varmış gibi sınavlarını oldular. Bakanımızın çizdiği hedef doğrultusunda bu uygulamayı Akşehir' de hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:09 Kaynak: AA

Eğitim
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