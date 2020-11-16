Akşehir'de gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ve bir gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, G.M.D'nin (24) bir araçla İstanbul'a kaçak cep telefonu getirmeye gittiğinin tespit edilmesi üzerine takip ettikleri aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 cep telefonu ile "cigara" tabir edilen 1 gram esrar ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan 2 bong ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.M.D., K.A. (20) ve M.T. (32) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.